بغداد تدعو إلى وقف شامل للأعمال العسكرية بعد استهداف مطار الرياض

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ، في بيان، إن الاعتداء يسيء إلى الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكداً رفض تصعيد الأعمال العسكرية والعدوانية، ولا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.ودعا العراق إلى وقف شامل للأعمال العسكرية، وتجنيب المدنيين والشعوب الشقيقة تداعياتها، والحيلولة دون تعرض المنشآت المدنية للاعتداءات والأضرار.وأكد البيان دعم العراق للحوار والتفاهم بوصفهما بديلين عن العمل العسكري والعنف، مشدداً على ضرورة تغليب المصالح المشتركة للشعوب، وضمان حرية الملاحة والطيران والتنقل في المنطقة، وتعزيز المصالح الاقتصادية والتنموية.