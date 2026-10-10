في تركيا.. وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي أزمة الدولار والوضع المالي في العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان حسين بحث مع "العلاقات الثنائية بين جمهورية والولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الراهنة، في ضوء انتهاء مهمة قوات في العراق، وآفاق التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة".كما تناول اللقاء – وفق البيان – "تطورات الأوضاع في المنطقة، والصراعات القائمة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في العراق ودول المنطقة، فضلاً عن بحث الوضعين المالي والاقتصادي في العراق، والتطورات المتعلقة بسعر صرف الدينار العراقي".وأكد الجانبان "أهمية استمرار التواصل والتشاور وعقد اللقاءات المشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".