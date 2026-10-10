ليومين.. بغداد تستضيف أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

وقال الناطق الرسمي للدورة 52 لمجلس وزراء خارجية الاسلامي، السفير حسنين كامل، في بيان، ان "بغدادُ تستضيفُ يومَي السابعَ عشرَ والثامنَ عشرَ من تشرينَ الأولِ الجاري أعمالَ الدورةِ الثانيةِ والخمسينَ لمجلسِ وزراءِ خارجيةِ منظمةِ التعاونِ الإسلاميِّ، بمشاركةِ وفودٍ تُمثّلُ الدولَ الأعضاءَ في المنظمةِ، إلى جانبِ عددٍ من الدولِ والمنظماتِ الدوليةِ والضيوفِ المشاركينَ في أعمالِ الدورة".وأشار الى ان "اجتماعات هذه الدورةِ تنعقد في ظلِّ تطوراتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ دقيقةٍ ومتسارعةٍ، فيما ستتركزُ المناقشاتُ على جملةٍ من القضايا ذاتِ الاهتمامِ المشتركِ، السياسيةِ والاقتصاديةِ والتنمويةِ وغيرها، بما يعكسُ أولوياتَ العالمِ الإسلاميِّ وتطلعاتِ شعوبه. وستتمثلُ الرسالةُ المركزيةُ لبغدادَ في التأكيدِ على أهميةِ تعزيزِ الحوارِ والتنسيقِ والتشاورِ بين الدولِ الأعضاءِ، وتوحيدِ الجهودِ في مواجهةِ التحدياتِ التي تواجهُ دولَ وشعوبَ العالمِ الإسلاميِّ، بما يسهمُ في ترسيخِ الأمنِ والاستقرارِ وتعزيزِ التعاونِ المشتركِ".وتابع كامل، "يرحّبُ العراقُ بالوفودِ المشاركةِ في أعمالِ الدورةِ، ويتطلعُ إلى أن تُسهمَ المناقشاتُ والمداولاتُ في بلورةِ رؤىً مشتركةٍ ومخرجاتٍ بنّاءةٍ تعزّزُ التفاهمَ والتعاونَ بين الدولِ الأعضاءِ، وتدعمُ مسيرةَ العملِ الإسلاميِّ المشتركِ، بما يخدمُ مصالحَ شعوبِ العالمِ الإسلاميِّ ويعززُ حضورَها ودورها في مواجهةِ التحدياتِ الإقليميةِ والدوليةِ".