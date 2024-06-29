"اليكتي" غاضب من اتهامه بعرقلة حسم حكومة كركوك: حصة المحافظ من نصيبنا

وقالت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني حقق 6 مقاعد في انتخابات كركوك ويعني هذا فوزه بالدرجة الأولى في مقعد مجلس محافظة كركوك ويجب ان يكون المحافظ من الاتحاد الوطني الكردستاني وفق ما متفق عليه في الحكومة العراقية"، مشيرة الى ان "جميع الاتهامات من قبل الحزب الديمقراطي بعرقلتنا لاختيار محافظة كركوك باطلة".وأضافت: "نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني حريصون على المصلحة العامة في كركوك ووضع المحافظة خاصة لأنها متكونة من عرب وكرد وشيعة ومسيح ولهذا تتطلب كركوك محافظا مناسبا".وأشارت الى ان "مرشح منصب محافظ كركوك يجب ان يكون من الاتحاد الوطني الكردستاني وليس من المستقلين"، مبينة: "لدينا مرشحين ذو خبرة وكفاءة عالية ومن اهل كركوك لإدارة المنصب".وطالبت "جميع الأحزاب الموجودة في كركوك أن يتعاونوا لحسم منصب محافظ كركوك لمباشرة مهامه وتقييم عمله".وفي وقت سابق، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني غريمه الاتحاد الوطني بعرقلة اختيار محافظة كركوك.وقال القيادي في الحزب الديمقراطي وفا محمد كريم إن "الاتحاد الوطني دائما ما يتحدث عن الشراكة وضرورة احترام وضعه فيما يخص المناصب داخل الإقليم، لكنه في كركوك يتحدث عن الأغلبية".واضاف كريم ان "الديمقراطي طرح مرشحا مستقلا كرديا لشغل منصب محافظ كركوك، لكن الاتحاد الوطني يصر على أن يكون منصب المحافظ من حصته، بحجة الأغلبية واعداد المقاعد".