بعد تصريحات النائب مايك والتز.. رومانسكي: لدينا علاقات جيدة مع القضاء العراقي

وقالت رومانسكي، عبر حسابها على منصة "اكس" تويتر، انه "اجتمعت اليوم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كجزء من علاقتنا الجيدة والمتنامية مع السلطة القضائية".وأضافت، ان "الهدف من الاجتماع كان لمواصلة عملنا في المسائل القانونية المهمة ذات الاهتمام المشترك لدينا".ويأتي هذا اللقاء بعد ايام معدودة على رسالة كان قد قدمها عضو الكونغرس الاميركي عن الحزب الجمهوري مايك والتز، اتهم فيها سلطة القضائية في العراق ورئيسها القاضي فائق زيدان بالولاء لإيران.