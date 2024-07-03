المفوضية تعلن موعد استلام قوائم المرشحين لانتخابات برلمان كردستان

السومرية نيوز – سياسة



أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، موعد استلام قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب الراغبين في المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان.



وقالت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "موعد استلام قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي المكونات الراغبة في المشاركة في انتخابات برلمان كردستان، سيكون ابتداء من يوم الخميس 4 تموز الحالي ولغاية يوم الاثنين 15 تموز الحالي".

