نائبة تفسر أسباب "منع" الديمقراطي الكردستاني عودة النازحين لمناطقهم

وقالت عبد الواحد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ملف النازحين مع الأسف الشديد أصبح ملفا سياسيا وورقة ضغط تمارس لتحقيق غايات ومكاسب سياسية، ويجب على الحكومة والجهات المختصة التدخل وابعاد هذا الملف عن المزايدات، كونه ملف انساني ويمس حياة آلاف الناس".وأضافت عبد الواحد، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول ان يستخدم النازحين كورقة ضغط ضد بغداد وحتى المجتمع الدولي، وكذلك يستفيد من هذه الورقة انتخابيا".وتابعت عبد الواحد، "ولهذا قد يكون فعلا هناك منع تسجيل عودة النازحين في إقليم كردستان"، مشيرة الى ان "البت في هذا الموضوع يحتاج الى لجنة محايدة تقوم بسؤال النازحين بشكل مباشرة عن رغبتهم بالعودة الى مناطقهم الاصلية من عدمها".