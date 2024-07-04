القوى السنية تجتمع في بغداد لحلحلة أزمة رئيس البرلمان

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوى السنية عقدت قبل قليل اجتماعا حاسماً للاتفاق على مرشح واحد يخلف الحلبوسي في منصب رئيس مجلس النواب"، مشيرا الى ان "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني حضر ايضا في الاجتماع".وأضاف المصدر، ان "الكتل السنية تحاول جاهدة الاتفاق على مرشح واحد والذهاب به الى جلسة التصويت على اختيار رئيس مجلس النواب الجديد"، مشيرا الى ان "اغلب القيادات السنية حاضرة في هذا الاجتماع".