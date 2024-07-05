الحكيم يوجه دعوة ويؤكد: لن نسمح بعودة العراق لمربع التناحر السياسي

وقال السيد الحكيم في كلمة بمناسبة حلول شهر محرم الحرام تابعتها السومرية نيوز، انه "لقد تخطینا مراحل خطیرة وكـبیرة خـلال أكثر من عقدین مـن الزمن فـي تـرمـیم وصـقل العملیة السـیاسـیة في العراق".واضاف: "اسـتطاع العراقیون أن یرسـخوا نظامـاً دیمقراطیاً إتحادیـا یتناسـب مع التنوع المكوناتي الذي یمیز بلدھم عن غیره من دول المنطقة".وأشار السيد الحكيم: "لقد تعرض العراقیون لشتى أنواع التحدیات الأمنیة والاقتصادیة والسیاسیة والمجتمعية لكنھم استطاعـوا بفضل ﷲ وحكمة مرجعیتھم الرشـیدة وصبرھـم أن یتجاوزوا تـلك التحدیـات ویحققوا انتصارات كبيرة وانـجازات عظیمة".وبين: "لم يعد ممكناً لأية قـوة أو جـھة أن تھـدد أمـن بلادنا ووحدة شعبنا ولن نسمح بعودة العراق إلى مربع الخلاف والتناحـر السیاسي من جدید".ولفت السيد الحكيم: "لقد أعـلنا منذ البدایـة مـسانـدتـنا لـحكومـة رئـیس الـوزراء محمد شياع الـسودانـي فـي الـمضي نـحو اسـتقرار الـبلد وإحداث ثورة حقیقیةٍ نحو الإعمار والتطور".وأوضح: "ما زلنا نساند كل الجھود الخیرة نحو تحقیق ھذا الھدف".وأكد السيد الحكيم: "أدعـو جمیع القوى السیاسیة والقطاعـات المجتمعیة إلى مساندة الحكومة في إعلان حالـة الاستنفار الاستراتیجي لمعالجة أزمة الكھـرباء بـشكل جذري ونھائي".