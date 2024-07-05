السامرائي يشارك في إحتفالية إستذكار ثورة العشرين

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ السومرية نيوز، ان "السامرائي، في احتفالية استذكار ثورة العشرين العراقية، بدعوة من الشيخ جمال الضاري، الأمين العام للمشروع الوطني العراقي في مبنى خان ضاري التاريخي في قضاء ابو غريب".وأضاف، انه "حضر الاحتفال نخبة من القيادات السياسية والشخصيات الحكومية والثقافية والإعلامية في العراق، وتم خلال الحفل إستذكار بطولات ثورة العشرين التي انطلقت عام 1920 وأسهمت في تأسيس أول حكومة وطنية عراقية".وسلط الحفل "الضوء على دور العشائر العربية في العراق ومساهمتها في اندلاع هذه الثورة الوطنية، حيث أكد المشاركون على أهمية الحفاظ على إرث هذه الثورة وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والسيادة العراقية".