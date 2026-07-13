الزيدي: هدفنا من زيارة واشنطن استقطاب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد العراقي

وأكد في تغريدة، عزمه على "ترجمة متانة العلاقات العراقية-الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية"، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى "فتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، البنى التحتية، الاقتصاد الرقمي، وشراكات التمويل".وحدد أهداف الوفد العراقي في "استقطاب الاستثمارات، نقل الخبرات، تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة للشباب"، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.وشدد الزيدي على أن هذه الجهود تهدف إلى "ترسيخ مكانة كشريك موثوق وعنصر فاعل في استقرار المنطقة وازدهارها".