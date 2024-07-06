البرلمان يوضح حول "بطلان" تشكيل لجنة مكافحة الفساد من قبل النائب الكلابي

السومرية نيوز – سياسة



أوضحت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، بشأن بطلان تشكيل لجنة مكافحة الفساد والاستغلال الوظيفي والمشكلة بطريقة غير قانونية من قبل النائب يوسف الكلابي عن محافظة واسط.





أدناه نص الوثيقة: وتضمنت اجابة مجلس النواب بعدم قانونية عمل تلك اللجنة وتعدي النائب صلاحياته التي رسمها له الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب وتحتفظ محافظة واسط بحق الرد القانوني جراء ذلك ومحاولة إرباك المشهد في عمل المحافظة ومجلسها.أدناه نص الوثيقة:

