السيد الصدر يوجه 7 توصيات لأصحاب المواكب والرواديد

وتضمنت النصائح، رفع العلم الفلسطيني والإبقاء على أجواء الحزن، وابعاد الفاسدين من المواكب والمنابر، وخدمة الفقراء وتقديمهم على أصحاب رؤوس الأموال، ولعن قاتلي الحسين "ع" وبني امية قاطبة من على المنابر، وتسليط الضوء على القضايا المهمة واهتمامات الشباب، وكذلك قراءة القران والادعية والتطرق الى بعض المسائل الشرعية.