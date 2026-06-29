القضاء يعلن ضبط مبالغ جديدة بعد التحقيقات مع وكيل وزير النفط (صور)

أعلن ، الاثنين، أن التحقيقات مع وكيل لشؤون التوزيع اسفرت عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان، إن "التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف صويدج ، وكيل لشؤون التوزيع، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن ضبط عدد من العقارات".

وأضاف القاضي المختص أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".

وشهد في (28 حزيران 2026)، حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.