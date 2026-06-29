الإطار التنسيقي يؤكد دعمه لمحاربة الفساد ويدعو للمشاركة بتشييع السيد خامنئي

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، دعمه جهود محاربة الفساد وعملية صولة الفجر، كما دعا جماهيره الى المشاركة بتشييع المرشد الايراني السابق .

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري (282)، اليوم الاثنين في تحالف الدكتور ، بحضور رئيس السيد ".

وأضاف البيان "في مستهل الاجتماع كرر المجتمعون التعازي الى الامة الاسلامية والشعب العراقي باستشهاد سبط واله وصحبه في واقعة عاشوراء الخالدة ، مثمنين دور الاجهزة الامنية والخدمية والمواكب الحسينية في انجاح ممارسة هذه الشعيرة العظيمة".

ودعا الاطار التنسيقي جماهيره الى "المشاركة الواسعة في تشييع فقيد الأمة الإسلامية السيد الشهيد الخامنئي (قدس سره الشريف)، في الأراضي العراقية وفاءً لتلك الدماء الزكية".



وجدد الاطار التنسيقي "تأكيده على دعم جهود محاربة الفساد و عملية صولة الفجر"، إذ أكد المجتمعون "دعمهم وتأييدهم للخطوات الحكومية والقضائية بما يعيد الثقة بالعملية السياسية"، مشددين على ضرورة استدامة تلك الجهود وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمقصرين، ووقف هدر المال العام.

وشهد في (28 حزيران 2026)، حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.