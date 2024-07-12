نشرة السومرية.. خفايا قروض المصارف وخطة استقبال الأجانب لزيارة عاشوراء

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الجمعة 12 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.





• في كركوك.. مساع كردية لتدوير السلطة على اساس حزبي .. وتحذيرات من ضياع حقوق المكونات



• تركيا تواصل استهداف القرى المأهولة شمال دهوك.. ونيران القصف تلتهم مساحات شاسعة من مزارع المدنيين



• مع قرب زيارة عاشوراء.. وضع خطة لاستقبال الاجانب في المنافذ الحدودية.. واكتمال جميع الاستعدادات في كربلاء



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• ابرزها الفساد وغياب الشفافية.. الكشف عن خفايا القروض الوهمية بالمصارف.. وفتح تحقيق بسرقة كبرى في حقل الاحدب• في كركوك.. مساع كردية لتدوير السلطة على اساس حزبي .. وتحذيرات من ضياع حقوق المكونات• تركيا تواصل استهداف القرى المأهولة شمال دهوك.. ونيران القصف تلتهم مساحات شاسعة من مزارع المدنيين• مع قرب زيارة عاشوراء.. وضع خطة لاستقبال الاجانب في المنافذ الحدودية.. واكتمال جميع الاستعدادات في كربلاءشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.