الاعرجي والعامري يؤكدان ضرورة تكاتف القوى السياسية ودعم توجهات الحكومة

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "التقى اليوم، رئيس ائتلاف نبني، هادي العامري، وجرى استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وبحث جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد".كما جرى خلال اللقاء، "التأكيد على ضرورة تكاتف القوى السياسية ودعم توجهات الحكومة الإصلاحية والخدمية، للنهوض بواقع المواطن وتمتين دعائم الدولة".