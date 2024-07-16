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الصحة النيابية تكشف عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان قريبا
سياسة
2024-07-16 | 05:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان بما يخص الجانب الصحي خلال الفصل التشريعي الحالي، فيما أكدت أن هذه القوانين ستعمل على تطوير واقع الخدمات الصحية في العراق.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع قانون آثار التبغ وأضراره، وسنعمل على التعديل الأول لقانون المخدرات لسنة 2017، وأيضا سنعمل على تشريع قانون مكاتب تسجيل الولادات والوفيات، وأيضا قانون الصحة النفسية".
وأضاف شنكالي، ان "اللجنة ستقدم مقترحات قوانين جديدة، مثل مقترح تعديل قانون نقابة الصيادلة، ومقترح قانون تعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة، وأيضا مقترح قانون المسؤولية الطبية، ومقترح تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة"، مشيرا الى ان "هذه القوانين ستعمل على تطوير الواقع الصحي في العراق".
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