العراق يرحب برأي العدل الدولية بشأن دولة فلسطين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب جمهورية العراق برأي محكمة العدل الدولية الذي استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص بيان الرأي الاستشاري حول ممارسات "الكيان الإسرائيلي" التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضافت: "تؤكد الوزارة على أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط".