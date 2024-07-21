إصدار حكم بحق مستشار حكومي "وهمي"

السومرية نيوز - سياسة



أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، اصدار حكم بالسجن 7 سنوات بحق شخص انتحل صفة "مستشار رئيس الوزراء".

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان أقدم على انتحال صفة مستشار رئيس الوزراء.



وأضاف أن "المدان تسلم مبالغ نقدية من مشتكي بعدما وعده بشمول ابنه بالعفو العام كونه محكوم بالاعدام"، مشيرا الى ان "الحكم بحقه صدر وفقا لأحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ البند أولا/ ١ و ٢ منه".