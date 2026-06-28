المالكي يبارك "حملة الفجر لملاحقة الفاسدين": امضوا في هذه المهمة حتى النهاية

وقال في تدوينة له على منصة "أكس"، "الأخ دولة الرئيس ، الأخوة القضاة الشجعان، نبارك لكم حملة "الفجر" لملاحقة الفاسدين الذين عبثوا بأموال الشعب العراقي، ونؤكد دعمنا لكم ولجهودكم في ترسيخ العدالة ومحاسبة كل من أساء الأمانة".وأتم: "‏امضوا في هذه المهمة حتى النهاية، فهي خطوة طال انتظارها من أبناء الشعب العراقي".ونفذت القوات الأمنية باشراف مباشر من رئيس علي فالح الزيدي، حملة اعتقالات طالت 47 مسؤولاً متهماً بالفساد، وما تزال مستمرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.