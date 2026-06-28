رئيس مجلس بغداد: داعمون لرئيس الوزراء ومجلس القضاء لاستعادة اموال الدولة

وقال الحمداني في بيان ورد لـ ، ان "عملية الفجر الكبرى ما هي الا نقطة شروع لازاحة طغمة سياسية استولت على مقدرات الشعب وتحكمت بمصيره".وأضاف "مع دولة ومجلس القضاء الاعلى وهم يواصلون صولات استعادة اموال الدولة".