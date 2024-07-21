الأعرجي: مخيم الهول يشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة

السومرية نيوز – سياسة



أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاحد 21 تموز/ يوليو 2024، مخيم الهول يشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة، وذلك خلال استقباله سفير جمهورية التشيك في بغداد بمناسبة انتهاء مهام عمله.



وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الأحد، سفير جمهورية التشيك في بغداد بيتر شتيبانيك، بمناسبة انتهاء مهام عمله".



وثمن الأعرجي – بحسب البيان - "دور جمهورية التشيك ومواقفها الداعمة للعراق"، كما جرى بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما استمرار التعاون في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها ملف مخيم الهول وأهمية سحب الدول لرعاياها من المخيم وإغلاقه بالكامل، لما يشكله من خطر على أمن واستقرار المنطقة.

وجدد الأعرجي، "حرص الحكومة العراقية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم". كما جرى التأكيد على الضرورة الملحة لإيقاف التصعيد الدائر في قطاع غزة واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفقا للبيان.