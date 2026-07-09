مجلس النواب يعقد جلسته الثانية بحضور 214 نائبا



ـ سياسي



عقد ، اليوم الخميس، جلسته برئاسة وبحضور 214 نائبا.





وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز أن "رئيس ، افتتح أعمال الجلسة رقم (2) في الدورة الانتخابية السادسة من السنة التشريعية الأولى ضمن الفصل التشريعي الثاني".