مجلس النواب يرفع جلسته

وقالت الدائرة الإعلامية بالمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان المجلس رفع الجلسة رقم ( ٢ ) للفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثالثة لمجلس النواب التي عقدت برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة الـسـيـد مـحـسـن الـمـنـدلاوي".وكان المجلس قد اتم القراءة الأولى لعدد من القوانين:1- مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون اصلاح القوانين الاقتصادية.2- مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (١) لسنة ۲۰۲٤.3- مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون صكوك الاستثمار الإسلامي".