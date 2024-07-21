العراق ولبنان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، لنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين".وأضافت: "رئيس الجمهورية أكد أن العالم يشهد اليوم متغيرات وأحداث متسارعة تتطلب إيجاد صيغة من التعاون والتفاهم المشترك بين جميع دول المنطقة لمواجهة تلك التحديات".وأشارت الدائرة الى ان "رئيس الجمهورية تطرق إلى الاستقرار الأمني ومسيرة البناء والإعمار التي يشهدها العراق".من جانبه، ثمن ميقاتي "موقف رئيس الجمهورية خلال مؤتمر القمة الأخير في البحرين الداعم للبنان"، موضحًا أن "ما يربط البلدين الشقيقين هو أكثر مما يربط لبنان بأي دولة أخرى".وأضاف أن "زيارته للعراق تأتي في إطار تقوية تلك العلاقات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك"، موجهاً "دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية لزيارة لبنان".