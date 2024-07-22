السوداني ووزير الداخلية اللبناني يبحثان التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري

السومرية نيوز- سياسي

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية اللبناني بسام مولوي التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي والوفد المرافق له".

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث التعاون الأمني بين العراق ولبنان في جميع الملفات، خصوصاً المتعلق منها بالجريمة العابرة للحدود، والتأكيد على ضرورة التنسيق الاستخباري من أجل التصدي للتحديات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون الخاص باستعادة الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي في قضايا أمنية أو في ملفات فساد".

وبين ان "اللقاء استعرض مشاركة لبنان في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدّرات، وأهمية تطوير الجهود المشتركة الخاصة بمواجهة هذه الآفة، التي تهدد أمن جميع دول المنطقة ومجتمعاتها".