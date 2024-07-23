زيدان يتسلم دعوة لزيارة روسيا

السومرية نيوز – سياسي

تسلم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية لزيارة روسيا.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل اليوم، سفير روسيا الاتحادية في العراق ايلبروس كوتراشيف".

وأضاف ان " كوتراشيف سلم رئيس المجلس دعوة من رئيس المحكمة العليا لروسيا الاتحادية إيرينا بودنوسوفا لزيارة روسيا في اطار التعاون القضائي بين البلدين".