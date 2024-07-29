السيد الصدر يدعو لمقاطعة المنتجات الامريكية

وقال السيد الصدر في جواب على سؤال حول مقاطعة البضائع الامريكية والبضائع الداعمة للكيان الصهيوني: "نعم على جميع المؤمنين بالقضية الفلسطينية وكل المحبين للإنسانية وكل الرافضين للمجازر الجماعية التي تحدث في غزة الجهاد وعلى كل الرافضين للكيان الصهيوني الإرهابي وافعاله واجرامه وارهابه وسيدتها أمريكا كبيرة الشر المحتلة المبغضة للشعوب ان يقاطعوا كل المنتجات الداعمة لإسرائيل وامريكا الاستعمار والاستكبار العالمي".وأضاف: "فذلك عمل يرضي الله تعالى بل ويرضي ضمائرنا كمسلمين ومحبين للإنسانية السلام".وأشار السيد الصدر الى ان "كل ذلك بالمقاطعة السلمية بعدم بيعها وشرائها او حتى استعمالها وعدم استعمال العنف كما تفعل بعض الجهات التي تريد تخريب عراقنا الحبيب والانتفاع الشخصي والحزبي من ذلك ف #كلنا مقاطعون".