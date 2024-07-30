تفاصيل لقاء الأعرجي والسفيرة الألمانية في بغداد

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الأعرجي استقبل بمكتبه السفيرة الألمانية في بغداد، كرستيانا هومان".وبحثا الجانبان – بحسب البيان، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، ومتابعة الموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء زيارة وفد مستشارية الأمن القومي الأخيرة إلى برلين، وبضمنها التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين".