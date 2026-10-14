53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي

وقال الناطق الرسمي باسم مؤتمر مجلس وزراء خارجية ، السفير حسنين كامل، في بيان ورد لـ ، إن "53 دولة من أصل 57 أكدت مشاركتها في دورة لمنظمة التعاون الإسلامي".وأضاف، أنه "من المتوقع استكمال تأكيدات مشاركة الدول الباقية خلال اليومين المقبلين".