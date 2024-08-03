البرلمان يرفع جلسته إلى يوم غد.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الأحد".وخلال جلسة اليوم، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون الحصول على المعلومة، كما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم.وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسة برئاسة محسن المندلاوي وحضور 172 نائباً.