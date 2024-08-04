برلمانيون يتحركون لاستجواب محافظ البنك المركزي

وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستجواب محافظ البنك المركزي.





وأضافت الوثيقة: "لذلك نطالب باستجواب محافظ البنك المركزي في اقرب جلسة وحسب المواد النافذة للدستور والنظام الداخلي".



أدناه الوثيقة: وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع اعضاء اللجنة المالية، وردت لـ السومرية نيوز، "نحن اعضاء اللجنة المالية المدرجة ادناه الموقعون لغرض استضافة محافظ البنك المركزي لوجود خلل كبير في إدارة البنك".وأضافت الوثيقة: "لذلك نطالب باستجواب محافظ البنك المركزي في اقرب جلسة وحسب المواد النافذة للدستور والنظام الداخلي".أدناه الوثيقة: