يتضمن 4 فقرات.. جدول أعمال البرلمان ليوم الاثنين المقبل

ويتضمن جدول الاعمال 4 فقرات، اولها القراءة الاولى لمقترح قانون جرائم تقنية المعلومات، وثانياً "القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين".وتتضمن الجلسة ايضا "القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة، والقراءة الأولى لمقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي".