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الديمقراطي الكردستاني يهاجم تحالف الاتحاد الوطني والجيل الجديد: اتفاق أُبرم في "أروقة السجون"
سياسة
2026-07-03 | 08:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
111 شوهد
هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، التحالف بين
الاتحاد الوطني الكردستاني
وحركة الجيل الجديد، معتبراً أنه يستند إلى "اتفاق غير معلن" يتضمن تفاهمات سياسية وقضائية، ووصفه بأنه "غير قانوني وغير إنساني".
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، لـ
السومرية نيوز
، إن الاتفاق المبرم بين الجانبين يتضمن عدداً من البنود، أبرزها غلق الملفات والدعاوى القضائية المرفوعة ضد رئيس
حركة الجيل الجديد
شاسوار
عبد الواحد
، ومن بينها دعاوى تتعلق بمشروع "
جافي
لاند"، فضلاً عن إعادة العقارات المحجوزة التابعة له، وعدم ملاحقته قضائياً، والعمل على غلق ملف شقيقه
نزار
عبد الواحد.
وأضاف أن الاتفاق ينص أيضاً على احتساب مقاعد حركة الجيل الجديد البالغة 15 مقعداً ضمن تحالف مع
الاتحاد الوطني الكردستاني
، بما يرفع عدد مقاعدهما إلى 38 مقعداً، مقابل 39 مقعداً للحزب الديمقراطي الكردستاني، بهدف المطالبة بحصة أكبر في الحكومة والبرلمان ورئاسة
إقليم كردستان
، على أن تكون المناصب الرئيسية من حصة
الاتحاد الوطني
.
وأشار محمد إلى أن الاتفاق يتضمن كذلك منح حركة الجيل الجديد عدداً من المناصب الوزارية والإدارية، واستخدام وسائلها الإعلامية لدعم سياسة الاتحاد الوطني، لافتاً إلى أن أحد هذه البنود "نُفذ بالفعل" عبر تولي
سروة عبد الواحد
منصب وزيرة البيئة.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن حزبه "لا يعترف بهذا التحالف"، معتبراً أنه "نتج عن اتفاق جرى في أروقة السجون"، على حد وصفه.
ويوم الخميس، وقع الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد، الاتفاق المبرم بين الجانبين، واللذين شكلا قبل فترة تحالف "التوازن والازدهار.
وبحسب بيان للاتحاد انه "وقع الاتفاق كل من
بافل جلال طالباني
رئيس الاتحاد الوطني، وشاسوار عبد الواحد رئيس حراك الجيل الجديد، بحضور قيادات الطرفين".
وأشار إلى أن "الاتفاق يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي لمواطني
كردستان
وإعادة توازن القوى إلى إقليم كردستان".
وبعد التوقيع، وصف
بافل
جلال طالباني
وشاسوار عبد الواحد الاتفاق بـ"التاريخي"، مؤكدين أن الهدف الأساسي منه هو خدمة مواطني إقليم كردستان والعراق، وتغيير نمط الحكم القائم في الإقليم.
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