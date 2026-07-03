الديمقراطي الكردستاني يهاجم تحالف الاتحاد الوطني والجيل الجديد: اتفاق أُبرم في "أروقة السجون"

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، لـ ، إن الاتفاق المبرم بين الجانبين يتضمن عدداً من البنود، أبرزها غلق الملفات والدعاوى القضائية المرفوعة ضد رئيس شاسوار ، ومن بينها دعاوى تتعلق بمشروع " لاند"، فضلاً عن إعادة العقارات المحجوزة التابعة له، وعدم ملاحقته قضائياً، والعمل على غلق ملف شقيقه عبد الواحد.وأضاف أن الاتفاق ينص أيضاً على احتساب مقاعد حركة الجيل الجديد البالغة 15 مقعداً ضمن تحالف مع ، بما يرفع عدد مقاعدهما إلى 38 مقعداً، مقابل 39 مقعداً للحزب الديمقراطي الكردستاني، بهدف المطالبة بحصة أكبر في الحكومة والبرلمان ورئاسة ، على أن تكون المناصب الرئيسية من حصة .وأشار محمد إلى أن الاتفاق يتضمن كذلك منح حركة الجيل الجديد عدداً من المناصب الوزارية والإدارية، واستخدام وسائلها الإعلامية لدعم سياسة الاتحاد الوطني، لافتاً إلى أن أحد هذه البنود "نُفذ بالفعل" عبر تولي منصب وزيرة البيئة.وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن حزبه "لا يعترف بهذا التحالف"، معتبراً أنه "نتج عن اتفاق جرى في أروقة السجون"، على حد وصفه.ويوم الخميس، وقع الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد، الاتفاق المبرم بين الجانبين، واللذين شكلا قبل فترة تحالف "التوازن والازدهار.وبحسب بيان للاتحاد انه "وقع الاتفاق كل من رئيس الاتحاد الوطني، وشاسوار عبد الواحد رئيس حراك الجيل الجديد، بحضور قيادات الطرفين".وأشار إلى أن "الاتفاق يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي لمواطني وإعادة توازن القوى إلى إقليم كردستان".وبعد التوقيع، وصف وشاسوار عبد الواحد الاتفاق بـ"التاريخي"، مؤكدين أن الهدف الأساسي منه هو خدمة مواطني إقليم كردستان والعراق، وتغيير نمط الحكم القائم في الإقليم.