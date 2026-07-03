وفد عراقي يبحث في أنقرة مستقبل خط الأنابيب مع تركيا واستمرار تصدير النفط

وذكر بيان لوزارة الخارجية، انه "شهدت الزيارة عقد سلسلة من المفاوضات والاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء والمختصين، حيث ضم الوفد العراقي المدراء العامين المعنيين في ، إلى جانب عدد من المدراء العامين في وزارة الثروات الطبيعية في إقليم ، فيما مثّل الجانب التركي مسؤولون وخبراء من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية".واضاف البيان، انه "عقد وفد جمهورية ، الذي ضم وكيل السفير ، ووكيل وزارة النفط نصير الهنداوي، والسفير ، اجتماعاً مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ، جرى خلاله بحث آليات تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومناقشة السبل الكفيلة بضمان استمرارية تصدير النفط بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".واتفق الجانبان على "مواصلة التنسيق والمشاورات الفنية والقانونية، ومن المؤمل أن تشهد المرحلة المقبلة التوقيع على تنفيذي يضمن استمرار صادرات النفط العراقية، بما في ذلك العراق، على أن يشكل هذا البروتوكول خطوة انتقالية تمهد لإبرام اتفاقية جديدة بين الجانبين خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ انتهاء الاتفاقية الحالية".