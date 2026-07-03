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وزير الخارجية: العراق شريكاً استراتيجياً مهماً لأوروبا
سياسة
2026-07-03 | 13:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
135 شوهد
اكد وزير الخارجية،
فؤاد حسين
، اليوم الجمعة، ان
العراق
يمثل شريكاً استراتيجياً مهماً لأوروبا في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، موضحا ان العراق يولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع
البرتغال
.
وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "وزير الخارجية،
فؤاد حسين
، التقى في العاصمة
البرتغالية
لشبونة
، ممثلي
الغرفة
العربية البرتغالية للتجارة والصناعة، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين البرتغاليين، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الجمهورية البرتغالية".
واضاف البيان انه "خلال اللقاء، الذي نظمته
سفارة جمهورية العراق
في لشبونة بالتعاون مع الغرفة العربية البرتغالية للتجارة والصناعة، أكد الوزير أن
العراق
يولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع
البرتغال
، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة للبلدين".
وأشار الوزير إلى أن "العراق يشهد مرحلة مهمة من الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، ويوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مستعرضاً أبرز المشاريع التي تنفذها
الحكومة العراقية
، ولا سيما في مجالات الطاقة، والغاز، والصناعات البتروكيمياوية، والزراعة، والإسكان، والطاقة المتجددة، والسياحة الدينية، فضلاً عن مشاريع المدن السكنية الجديدة".
واكد أن "الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والشركات الأ
جنبية".
وبين الوزير أن "العراق يمثل شريكاً استراتيجياً مهماً لأوروبا في مجالات الطاقة والتجارة والنقل"، مشيراً إلى "أهمية تنويع منافذ تصدير النفط عبر تطوير مشاريع خطوط الأنابيب باتجاه
تركيا
وسوريا والأردن، بما يعزز أمن الطاقة ويوفر مسارات تصدير بديلة، لاسيما في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة والتحديات التي تواجه حركة الملاحة عبر
مضيق هرمز
".
وبين أن "هذه المشاريع تفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الدولية للمساهمة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العراق".
ودعا حسين بحسب البيان رجال الأعمال والمستثمرين البرتغاليين إلى "زيارة العراق والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة"، مؤكداً "أهمية تعزيز الحضور الدبلوماسي
البرتغالي
في العراق لما له من دور في دعم العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين".
وتابع البيان ان "اللقاء شهد حواراً موسعاً مع ممثلي الشركات البرتغالية تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، واستكشاف فرص الاستثمار في السوق العراقية، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص في
البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنمية الاقتصادية".
وأعرب حسين عن "تقديره للغرفة العربية البرتغالية للتجارة والصناعة على هذا اللقاء"، مؤكداً حرص العراق على "تعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البرتغال، وترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى شراكات ومشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة".
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