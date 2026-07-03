وزير الخارجية: العراق شريكاً استراتيجياً مهماً لأوروبا

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، ان "وزير الخارجية، ، التقى في العاصمة ، ممثلي العربية البرتغالية للتجارة والصناعة، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين البرتغاليين، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الجمهورية البرتغالية".واضاف البيان انه "خلال اللقاء، الذي نظمته في لشبونة بالتعاون مع الغرفة العربية البرتغالية للتجارة والصناعة، أكد الوزير أن يولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع ، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة للبلدين".وأشار الوزير إلى أن "العراق يشهد مرحلة مهمة من الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، ويوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مستعرضاً أبرز المشاريع التي تنفذها ، ولا سيما في مجالات الطاقة، والغاز، والصناعات البتروكيمياوية، والزراعة، والإسكان، والطاقة المتجددة، والسياحة الدينية، فضلاً عن مشاريع المدن السكنية الجديدة".واكد أن "الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والشركات الأجنبية".وبين الوزير أن "العراق يمثل شريكاً استراتيجياً مهماً لأوروبا في مجالات الطاقة والتجارة والنقل"، مشيراً إلى "أهمية تنويع منافذ تصدير النفط عبر تطوير مشاريع خطوط الأنابيب باتجاه وسوريا والأردن، بما يعزز أمن الطاقة ويوفر مسارات تصدير بديلة، لاسيما في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة والتحديات التي تواجه حركة الملاحة عبر ".وبين أن "هذه المشاريع تفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الدولية للمساهمة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العراق".ودعا حسين بحسب البيان رجال الأعمال والمستثمرين البرتغاليين إلى "زيارة العراق والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة"، مؤكداً "أهمية تعزيز الحضور الدبلوماسي في العراق لما له من دور في دعم العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين".وتابع البيان ان "اللقاء شهد حواراً موسعاً مع ممثلي الشركات البرتغالية تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، واستكشاف فرص الاستثمار في السوق العراقية، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص فيالبلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنمية الاقتصادية".وأعرب حسين عن "تقديره للغرفة العربية البرتغالية للتجارة والصناعة على هذا اللقاء"، مؤكداً حرص العراق على "تعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البرتغال، وترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى شراكات ومشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة".