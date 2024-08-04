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مشادات داخل مجلس النواب.. الأحوال الشخصية مقابل العفو
سياسة
2024-08-04 | 13:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,636 مشاهدة
السومرية نيوز – محلي
كشفت مصادر برلمانية، عن حصول مقايضات داخل مجلس النواب بشأن قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام، فيما اشارت الى حصول مشادات كلامية.
وقالت المصادر في تصريح صحفي ان "عدداً من القوى السياسية اشترطت مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، مقابل مناقشة تعديل العفو العام"، مبينا ان "القوى السياسية في البرلمان غالباً ما تقوم بمساومة بعضها لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث اليوم بالنسبة لقراءة قانوني العفو العام والأحوال الشخصية".
وأشارت المصادر إلى أن "الخلافات السياسية حول تعديل قانون العفو العام تتعلق بتخوف نيابي وشعبي من شمول الإرهابيين بالعفو".
الا ان مصادر صحافية وبرلمانية كشفت عن "حدوث مشادة كلامية بين القيادي في تحالف العزم رعد الدهلكي، ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أدت إلى تعليق أعمال الجلسة مؤقتاً".
وقالت المصادر، إن "الدهلكي دخل في مشادة كلامية مع المندلاوي بعد مطالبات من بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال، أو عرضه للقراءة مقابل إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة".
ويتضمن التعديل المقترح لقانون العفو، فقرة واحدة فقط، يقول المطالبون بها إن هدفها تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره البرلمان، ويسعون إلى تلافي عدم الدقة في صياغة أصل القانون الصادر عام 2016.
وتشترط الفقرة التي يراد تعديلها عبارة "يقصد بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها، أو قام بأعمال إجرامية، أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية".
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