جدول اعمال مجلس النواب لجلسة الثلاثاء المقبل

السومرية نيوز – محلي

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاحد، عن جدول اعمال المجلس لجلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "جدول الاعمال يتضمن اربع فقرات وهي التصويت على مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات والتصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية الأجنبية والتصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة". وأضافت ان "الجدول يتضمن أيضا مناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين".