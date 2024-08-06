المفوضية تستبعد أربعة مرشحين من انتخابات كردستان

السومرية نيوز – سياسي

أعلنت مفوضية الانتخابات عن استبعاد أربعة مرشحين من انتخابات كردستان.

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة، حيث قرر بعد المداولة ما يلي:

اولاً : استبعاد كل من المرشحين المدرج اسمائهم ادناه من الترشيح لانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق واستبدالهم، استناداً الى تعليمات التسجيل والمصادقة على قوائم المرشحين لانتخابات وهم:

-هیلین اکرم

- هیمن عمر محمد درویش

-سامان محمود احمد صالح

-دياري هدايت