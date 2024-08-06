السامرائي لمحافظ ديالى: ضرورة النهوض بالواقع التنموي والخدمي

وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل بمكتبه في بغداد اليوم الثلاثاء محافظ ديالى الجديد عدنان الشمري".وخلال اللقاء، "رحب رئيس تحالف العزم بالمحافظ، مقدماً له التهاني بمناسبة نيله ثقة مجلس محافظة ديالى، ومؤكدًا على ضرورة التعاون بين الجميع من أجل خدمة أبناء محافظة ديالى والنهوض بواقعها التنموي والخدمي".من جانبه، عبر المحافظ عن "تطلعه للعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف السياسية والمجتمعية في المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة وتلبية احتياجات المواطنين، كما أكد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجميع لتجاوز التحديات التي تواجه المحافظة".