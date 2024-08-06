البرلمان يُصوت على مشروعي قانونين ويؤجل ثالثاً

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات".وبحسب بيان آخر، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مقترح التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية الاجنبية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰.كما أشار إلى التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.