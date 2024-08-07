نائب يكشف آخر مستجدات مفاوضات اختيار رئيس جديد للبرلمان

وقال المحمدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكتل الأخرى بدأت تتدخل لإيجاد حل ومخرج لحسم موضوع اختيار رئيس جديد للبرلمان، وجميع الكتل مع ضرورة حسم هذا الملف واختيار مرشح وحيد يتم التوافق عليه من قبل الجميع لشغل هذا المنصب"، مشيرا الى ان "أكثر من حل تم طرحه بأن يكون المنصب من حصة حزب تقدم أو كتلة سياسية أخرى بالاتفاق مع تقدم".وأضاف أن "الحلول التي طرحها الحلبوسي مازالت محل نقاش، والحلول هي أما توافقية أو اختيار او تفاهم أو تنازل بالاستحقاقات"، متوقعا "حسم هذا الملف خلال الفترة القليلة القادمة".وأكد نواب الكتل السنية، امس الثلاثاء 6 آب 2024، ضرورة عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان وفق معيارين أحدهما اتباع السياقات القانونية.وجاء في بيان لتحالفي العزم والسيادة والنواب السنة في كتلة العقد والمستقلين، موجها لقادة القوى السياسية والاطار التنسيقي، "يرى نواب الكتل السنية ضرورة المضي قدما بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباعا للسياقات القانونية والالتزام بالاعراف السابقة"، فيما عزا البيان ذلك الى "الحافظ على مكتسبات في ظرف حرج وحساس على المستوى الوطني ومستوى المنطقة والعالم".