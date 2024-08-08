استجواب وزير الكهرباء وجدل قانون العفو العام في نشرة السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الخميس 8 اب 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• تحذيرات من محاولات شمول متورطين بالارهاب بقانون العفو العام.. وحراك نيابي لاعادة صياغة القانون



• بعد التصعيد الاخير.. مطالبات بتسريع وتيرة مفاوضات انسحاب قوات التحالف.. ومختصون يؤكدون: المباحثات تفتقر للجدية



• بسبب الجفاف.. نزوح آلاف العوائل من ارياف واهوار ذي قار.. ومخاوف من حصول تغييرات ديموغرافية



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• كشف خفايا منع استجواب وزير الكهرباء.. وتلويح باللجوء الى القضاء بسبب رفض رئاسة البرلمان طلب الاستجواب• تحذيرات من محاولات شمول متورطين بالارهاب بقانون العفو العام.. وحراك نيابي لاعادة صياغة القانون• بعد التصعيد الاخير.. مطالبات بتسريع وتيرة مفاوضات انسحاب قوات التحالف.. ومختصون يؤكدون: المباحثات تفتقر للجدية• بسبب الجفاف.. نزوح آلاف العوائل من ارياف واهوار ذي قار.. ومخاوف من حصول تغييرات ديموغرافيةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا