الجبهة التركمانية بشأن وضع كركوك: الإدارة المشتركة أفضل حل

وقال الصالحي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المباحثات مستمرة بين المكونات والقيادات السياسية والاتفاقات شيء طبيعي بين المكونات"، موضحا أن " برنامج السيد رئيس الوزراء كان ناجحا في انضاج المشروع او الاتفاق".

وأضاف "حتى الان لم تتفق الكتل السياسية بينها لكن اعتقد الأيام الأخيرة ستكون حبلى بالاتفاق لانه لم يبق وقت"، لافتا الى أن "بقاء كركوك بهذه الشاكلة ليست بمصلحة احد ونأمل أن لا تتكرر الاخطاء السابقة".

وأشار الصالحي الى أن "الادارة المشتركة لكركوك أفضل حل وتناوب دور المحافظ ما بين المكونات الثلاثة افضل حل"، مضيفا "خلاف ذلك ندخل بنفق ضيق".

وكشف أن "الكتل الثلاث اتفقت فيما بينها على هذا الامر وهي الكتل التركمانية والعربية والديمقراطي الكردستاني"، معرا عن أمله أن "يقبل الاتحاد الوطني بهذا المشروع لكي ترى النور حكومة كركوك المحلية".