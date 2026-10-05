مجلس النواب يرفع جلسته.. هذا ما تضمنته

وخلال جلسة اليوم، صوت على التعديل الاول لقانون الكتاب العدول رقم (۳۳) لسنة ١٩٩٨.وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الاوراق المالية والسلع، كما انهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية الى اتفاقية انشاء للمساعدات الملاحية البحرية.واكمل البرلمان، خلال جلسة اليوم ايضاً، تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الاطاري لإنشاء isa لعام ۲۰۱٦.