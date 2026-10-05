انتخابات في العراق العام المقبل

وذكرت في بيان تابعته ، أن " النيابية برئاسة ، وحضور أعضائها، استضافت، أعضاء ، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل المفوضية واحتياجاتها المالية والفنية، إضافة إلى مناقشة الموازنة الخاصة بالمفوضية ضمن ".وأضافت الدائرة، أنه "في مستهل اللقاء، رحب رئيس اللجنة بأعضاء المفوضية"، مؤكدا "أهمية دعم المفوضية وتمكينها من إنجاز مهامها والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة".وتابعت أن "اللجنة استمعت إلى شرح مفصل بشأن ملاحظات واحتياجات السادة القضاة أعضاء المفوضية، وإمكانية إجراء مناقلة للمبالغ المالية ضمن الموازنة الخاصة بالمفوضية، بما يسهم في تلبية متطلباتها".وأشارت الدائرة "كما جرى بحث تعديل قانون المفوضية، وآلية اعتماد البطاقة الموحدة في عملية الاقتراع، إلى جانب مناقشة المعالجات والحلول المتعلقة بزيادة أعداد المحطات والأجهزة، ولا سيما مع دخول أعداد جديدة من الناخبين ضمن الفئات العمرية المشمولة بالانتخاب، بما يضمن توفير المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية".من جانبها، أوضحت المفوضية أنها "بصدد إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال العام 2027، فضلاً عن إصدار بطاقات انتخابية"، مبينة "الفرق بين البطاقة الموحدة والبطاقة البايومترية، وما يتعلق بآلية اعتمادهما في العملية الانتخابية".