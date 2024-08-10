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بجلسة في بغداد.. حسم منصبي محافظ كركوك ورئيس المجلس

سياسة

2024-08-10 | 15:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بجلسة في بغداد.. حسم منصبي محافظ كركوك ورئيس المجلس
4,141 مشاهدة

انتخب مجلس محافظة كركوك، مساء السبت، محمد الحافظ رئيسا له وريبوار طه لمنصب المحافظ.

وقال مراسل السومرية، إن مجلس محافظة كركوك عقد جلسة في فندق الرشيد ببغداد، وانتخب محمد الحافظ رئيساً للمجلس، وريبوار طه لمنصب المحافظ.
 
وأضاف مراسلنا أن المجلس انتخب إبراهيم التميم نائبا لمحافظ كركوك، كما اختار انجيل زيل من المكون المسيحي مقررة لمجلس المحافظة.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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