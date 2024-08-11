الصحة النيابية تنهي مناقشات قانون الحد من تأثير أضرار التبوغ.. هذه أبرز فقراته

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Star Tunez
من
11:30 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حملة ترامب تتعرض لاختراق وتوجه اتهاما لإيران
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-496765-638589641798738363.jpg
الصحة النيابية تنهي مناقشات قانون الحد من تأثير أضرار التبوغ.. هذه أبرز فقراته
سياسة
2024-08-11 | 05:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
731 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
أنهت لجنة الصحة والبيئة النيابية، مناقشات قانون الحد من تأثير أضرار التبوغ، فيما بينت ان فقرات القانون ستحظر التدخين بجميع دوائر الدولة.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إنه "لم يبق لقانون الحد من تأثير أضرار التبوغ سوى بناء الصياغة النهائية، وقد أكملت اللجنة كافة المناقشات الخاصة به"، مضيفا، أن "اللجنة تعد لقاءات خاصة مع أصحاب الشأن لكي يظهر القانون بشكل متكامل".
وذكر أن "القانون لن يذهب إلى منع التدخين وإنما سنعمل على تقنينه وبشكل يمنع بيع السجائر والتبوغ والأركيلة والشيشة لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر"، مشيرا الى أن "فقرات القانون ستحظر التدخين بجميع دوائر الدولة".
ويقتل التدخين في العراق شخصاً كل 10 دقائق، وفقاً لآخر إحصائية كشفت عنها وزارة الصحة، مُشددة على ضرورة محاربة الظاهرة وتحجيمها في ظل دخول أنواع سجائر وتبغ إلى البلاد غير خاضعة للرقابة والفحوصات المخبرية بشكل صحيح، وهو ما يؤثر في الصحة العامة.
وأعلنت وزارة الصحة، في 31 آيار/ مايو الماضي، أن العراقيين ينفقون 6 مليارات دينار يومياً على التدخين، فيما توقعت تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق بسبب التدخين في البلاد.
ويعاني 40-50 بالمائة من العراقيين من التدخين السلبي بسبب تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ، فيما يدخن 20 بالمائة من العراقيين الذين بلغوا سن الـ 18عاماً أو أكثر التبغ بأنواعه المختلفة، بحسب مختصين.
وكان البرلمان العراقي قد أقر في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وتضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.
وتواجه وزارة الصحة العراقية انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خصوصاً في داخل المؤسسات والنوادي والاستراحات ووسائل النقل في عموم البلاد، وهو ما سبّب أمراضاً كثيرة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
عضو بالصحة النيابية يكشف عن مشكلة "أخطر" من تعرض قناني المياه للشمس
04:45 | 2024-07-30
الصحة النيابية تكشف عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان قريبا
05:48 | 2024-07-16
الصحة النيابية: إصابات الايدز الأخيرة جاءت من مراكز التجميل
02:44 | 2024-05-21
الصحة النيابية
مناقشات قانون الحد من تأثير أضرار التبوغ
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة حر خمسينية "وداعية" تنتظر العراق.. والأمطار تطل برأسها مبكرًا
محليات
43.83%
01:45 | 2024-08-10
موجة حر خمسينية "وداعية" تنتظر العراق.. والأمطار تطل برأسها مبكرًا
01:45 | 2024-08-10
أول موقف من السوداني بشأن قانون الأحوال الشخصية
سياسة
21.5%
04:02 | 2024-08-10
أول موقف من السوداني بشأن قانون الأحوال الشخصية
04:02 | 2024-08-10
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
اقتصاد
18.16%
03:17 | 2024-08-10
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
03:17 | 2024-08-10
تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد للجامعات العراقية
محليات
16.51%
03:52 | 2024-08-11
تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد للجامعات العراقية
03:52 | 2024-08-11
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
هل هناك فعلاً حياة اخرى بعد التقاعد - حلقة ٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-11
Morning Live
هل هناك فعلاً حياة اخرى بعد التقاعد - حلقة ٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-11
ناس وناس
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٨٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-11
ناس وناس
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٨٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-11
العراق في دقيقة
10-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-10
العراق في دقيقة
10-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-10
Biotic
بناء شخصية الطفل بعيدا عن السب والشتم - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-09
Biotic
بناء شخصية الطفل بعيدا عن السب والشتم - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-09
فن نيوز
فيلم رانيا يوسف الجديد - حلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-09
فن نيوز
فيلم رانيا يوسف الجديد - حلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-09
علناً
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
علناً
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Celebrity
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
Celebrity
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
كان يا مكان
ستفرج وإن طال انتظارك - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-08
كان يا مكان
ستفرج وإن طال انتظارك - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-08
الأكثر مشاهدة
Morning Live
هل هناك فعلاً حياة اخرى بعد التقاعد - حلقة ٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-11
Morning Live
هل هناك فعلاً حياة اخرى بعد التقاعد - حلقة ٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-11
ناس وناس
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٨٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-11
ناس وناس
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٨٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-11
العراق في دقيقة
10-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-10
العراق في دقيقة
10-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-10
Biotic
بناء شخصية الطفل بعيدا عن السب والشتم - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-09
Biotic
بناء شخصية الطفل بعيدا عن السب والشتم - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-09
فن نيوز
فيلم رانيا يوسف الجديد - حلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-09
فن نيوز
فيلم رانيا يوسف الجديد - حلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-09
علناً
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
علناً
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Celebrity
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
Celebrity
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
كان يا مكان
ستفرج وإن طال انتظارك - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-08
كان يا مكان
ستفرج وإن طال انتظارك - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-08
اخترنا لك
فحوى اجتماع اللجنة الأمنية العليا لمناقشة التحضيرات لزيارة تركيا
08:27 | 2024-08-11
الموافقة على إنشاء مدينة واسط السكنية ورفض تحويل موقع القطعة لمجمع سكني
07:15 | 2024-08-11
تطبيقاً للقانون.. لجنة نيابية: قرار شراء الأسلحة من التصنيع الحربي يدعم الصناعة الوطنية
07:10 | 2024-08-11
انتخابات برلمان كردستان.. جدل بين مرشحي الكوتا والمفوضية
04:33 | 2024-08-11
السيد الصدر يمنع ذكر اسمه بالصلوات "التعجيلية" في مراقد المعصومين
04:16 | 2024-08-11
جنايات مكافحة الفساد المركزية تحدد موعد لإجراء محكمة "نور زهير" (وثيقة)
04:08 | 2024-08-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.