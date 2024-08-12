هناك أغلبية سنية بـ54 نائبا.. المالكي يكشف كواليس أزمة رئاسة البرلمان

وقال المالكي في تصريحات متلفزة تابعتها السومرية نيوز، ان "الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وانتخاب رئيس للبرلمان وبادر اكثر من مبادرة في ذلك"، مشيرا الى ان "اخرها كان في اجتماع ضم جميع الأطراف واتفقنا على ان يقوم احد اطراف المكون السني باخذ منصب رئيس البرلمان مقابل التنازل عن وزارة".وأوضح انه "اتفقنا على اجتماع ثاني لحسم تفاصيل الاتفاق لكنهم تأخروا عن الاجتماع وبعثوا برسالة يتراجعون فيها عن الاتفاق والعودة الى المربع الأول".وأشار الى اننا "لا نعارض ان تكون الانتخابات داخل البرلمان هي الحاسم لمنصب رئيس البرلمان، لكن تقديرا للتطورات والتخندقات التي بدأت تأخذ منحى اخر داخل المكون السني، نريدها ان تحسم بالتوافق".وبين انه "نحن اليوم امام اغلبية بـ54 نائبا من اعضاء مجلس النواب من الاخوة السنة، مقابل الطرف الاخر من النواب السنة"، مبينا ان "ذهاب الأغلبية لطرح اسم مرشح بالتوافق مع الطرف الاخر سيسهل علينا عملية اختيار المرشح والتصويت له".